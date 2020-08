Milan, nuovo ruolo per l’ex portiere Dida

Il Milan inizia a costruire la prossima stagione sportiva, partendo dalla conferma di Stefano Pioli in panchina e con i tentativi di rinnovo per Ibrahimovic e Donnarumma. A questi si aggiunge anche un nuovo ruolo in vista per l’ex portiere rossonero, Dida.

NUOVO INCARICO

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore brasiliano dovrebbe ricevere una sorta di promozione. Infatti da preparatore dei portieri per l’Under 17 l’anno prossimo andrà a ricoprire lo stesso ruolo, ma per la prima squadra. Dida potrà dare al reparto degli estremi difensori rossoneri un grandissimo apporto di qualità ed esperienza, dall’alto delle sue 302 presenze accumulate col Milan.