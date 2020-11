Milan, oltre a Ibrahimovic e Donnarumma spunta “la grana” per il rinnovo di Romagnoli

Potrebbe esserci un motivo di problema in più in casa Milan e si chiama Alessio Romagnoli, o meglio, Mino Raiola. Il Diavolo si sta occupando di progettare il futuro e in tal senso il rinnovo dell’attuale capitano sembra essere una priorità. Come lui, anche Ibrahimovic e soprattutto Donnarumma hanno lo stesso “problema”.

Milan: possibile grana Romagnoli

Dalle ultime indiscrezioni di mercato, pare che Alessio Romagnoli, in scadenza col Milan nel 2022, possa rappresentare un problema per i rossoneri. Infatti, il suo agente Mino Raiola proverà, come di consueto, ad ottenere un contratto più vantaggioso per il suo assistito. La trattativa non sembra prennunciarsi facile considerando che le parti dovranno parlare, per le stesse ragioni, anche di giocatori come Ibrahimovic e Donnarumma. Possibile quindi un braccio di ferro anche se il capitano del Diavolo ha sempre espresso la sua volontà di restare al Milan.