Milan, Origi può tornare in Premier League

Anche alla luce dei tanti acquisti già effettuati in attacco, oltre che di un ingaggio particolarmente sostanzioso (oltre 5 milioni lordi), la società e l’allenatore non sembrano voler concedere una seconda chance al belga, mai impiegato durante le amichevoli estive ed ormai ai margini della rosa.

The Blades, tornati in Premier quest’anno dopo due stagioni di assenza, hanno perso le prime due partite di campionato evidenziando lacune in particolare nel reparto d’attacco. Origi non chiede di meglio che una chance per provare a rilanciarsi e a rilanciare i biancorossi.