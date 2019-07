Milan, pazza idea per la difesa: maxi offerta alla Juventus

Primo obiettivo non subire, sembra essere questo il trend dell’estate del calciomercato. Ecco allora che anche il Milan pensa a rinforzare il pacchetto arretrato.

La nuova idea per la difesa rossonera è un calciatore della Juventus: Daniele Rugani. Stando a quanto riporta Tuttosport, il Diavolo sarebbe pronto ad offrire una cifra vicina ai 40 milioni di euro anche se Maldini e Boban proveranno a trattare per limare la somma e renderla più accessibile per le casse rossonere. A complicare i piani del Milan, però, potrebbe essere la mancata cessione di André Silva, anche se la questione non è ancora chiusa e il portoghese potrebbe trovare una destinazione diversa dal Monaco.