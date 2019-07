Milan, pioggia di no sul mercato: sfuma anche Seri

Una volta c’erano Demetrio Albertini e poi Andrea Pirlo. Ora il posto di regista al Milan sembra stregato. Il mercato estivo 2019 sta regalando solo delusioni ai rossoneri, almeno alla voce centrocampisti.

Gli obiettivi sfumati ormai non si contano più. Prima Torreira, poi Sensi, ora Ceballos e Veretout, che hanno scelto rispettivamente Arsenal e Roma.

E non è finita, perché pure Jean Seri ha scelto di non indossare la maglia del Milan. L’ex giocatore del Nizza ha lasciato il Fulham, retrocesso in Championship, per sbarcare in Turchia al Galatasaray. Prima dell’ivoriano, comunque, erano stati gli stessi Cottagers a dire no alla proposta del Milan, basata su un prestito biennale oneroso con riscatto fissato a 15 milioni.

Non resta che consolarsi con l’ufficializzazione dell’acquisto di Ismail Bennacer, che avverrà dopo la Coppa d’Africa. Ma a Giampaolo serve altro…