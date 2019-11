Milan, Pioli: “Ci è mancato solo il gol, la strada è giusta”

Il Milan subisce la nona sconfitta su nove partite di campionato giocate allo Juventus Stadium, ora Allianz Stadium, ma lo fa al termine di una prestazione di spessore.

Qualità, coraggio e tante occasioni create da parte dei rossoneri, ma alla fine una magia di Dybala ha vanificato tutto e la classifica recita sette sconfitte su dodici partite.

Stefano Pioli mixa soddisfazione, speranza e rabbia al termine della gara ai microfoni di Sky Sport: “Ci è mancato solo il risultato, la prestazione è stata alla pari di quella della Juve, se non migliore. Poi se non segni un avversario così poi la rete la trova, ma creare così tanto in casa della Juventus non è da tutti. Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere”.

“Abbiamo giocato con molta intensità e questa prova ci deve dare tanta consapevolezza nei nostri mezzi. Abbiamo bisogno di fare risultato, perché alla ripresa degli allenamenti nello spogliatoio sarà appesa la classifica, che non è buona”.