Milan, Pioli: “Derby Coppa Italia non influirà su lotta scudetto. Su cessione club…”

Vigilia di Coppa Italia per il Diavolo

Redazione ITASportPress

Vigilia di Coppa Italia per il Milan di Stefano Pioli che domani affronterà l'Inter nel derby di ritorno del torneo. Il mister rossonero ha presentato i temi caldi della sfida che potrebbe dire molto non solo per la competizione ma anche in chiave entusiasmo in ottica scudetto.

Sull'importanza del derby e sull'impatto che potrebbe avere in campionato: "Se l'esito della gara di domani influirà sulla lotta scudetto: "No. Noi sappiamo benissimo quale deve essere il percorso in campionato a prescindere da domani. Domani faremo il massimo, ma il campionato è un altro tipo di percorso: dobbiamo pensare di poter vincere tutte le partite da qua alla fine", ha detto Pioli.

Ancora sulla gara contro l'Inter: "Saranno i particolari a fare la differenza. Dovremmo giocare con grande attenzione e concentrazione per tutti i 90 minuti. Noi abbiamo le nostre qualità. L'Inter in campo aperto sa essere molta pericolosa, ma poi molto dipendere dalle varie letture che faremo durante la partita".

Sull'ipotetica cessione del club a Investcorp: "Non ne abbiamo parlato e niente e nessuno ci potrà cogliere la concentrazione per il finale di campionato. Il club ci è vicinissimo, ieri era presente. Il presente del Milan è molto solido e il futuro potrà essere anche migliore".

Sulla regola del gol in trasferta ancora presente in Coppa Italia: "Se può modificare nostro atteggiamento? Il nostro atteggiamento è stato sempre molto simile contro l'Inter. È difficile non lasciare situazioni pericolose a giocatori così forti; hanno delle posizioni che ci costringeranno a correre tanto. Poi abbiamo una strategia e cercheremo di portarla in campo, con grande qualità sia quando abbiamo noi la palla che quando ce l'hanno loro. In sostanza: prevenire il pericolo".

Sugli infortunati: "Come stanno Calabria e Romagnoli? Vediamo oggi l'allenamento. Gabbia solo un affaticamento ma sta bene".