Milan, Pioli: “Donnarumma esemplare. Volevo più rigori a favore in stagione…”

Il tecnico tra bilancio di stagione e futuro

Redazione ITASportPress

Lunga intervista rilasciata dal tecnico del Milan Stefano Pioli a Repubblica. Il mister si è soffermato sulla stagione dei rossoneri ma anche sulle vicende di mercato legate al futuro di Gianluigi Donnarumma, dato per partente in questa sessione quando si potrà liberare a parametro zero.

MERCATO - "Donnarumma? Professionista esemplare, concentrato sul campo. Poi una trattativa può funzionare oppure no", ha esordito Pioli. "Ci siamo sentiti e ringraziati a vicenda, è un rapporto sincero. Gli ho fatto gli auguri per l'Europeo". Su altre figure importanti della rosa: "Ibra ha giocato metà delle gare? Mi dispiace per gli infortuni di Mandzukic, scelto per alternarsi con lui senza che calasse il livello. Zlatan non potrà giocarle tutte. Sa quando forzare: il rapporto è sincero. La Champions è meno pesante dell'Europa League il giovedì. Ma ci vuole il quarto attaccante". "Kessié è il nuovo leader? Ne abbiamo più di uno, lo è anche Kjaer. Franck nelle difficoltà è il riferimento dei compagni. Fino a un minuto prima dell'allenamento è lì che balla e sembra che non gli interessi, poi è un esempio per tutti".

RIGORI - "Le accuse per i 20 rigori a favore? Non mi toccano: ne avremmo meritati di più", ha detto senza problemi Pioli. "Il Var? Che torni alle origini: intervento in caso di errore evidente dell'arbitro. E poi basta fidarsi del fermo immagine: sullo slancio, un contatto in foto lo vedi sempre, ma il calcio non è mica statico. Mi permetto anche un consiglio al designatore Rizzoli, che stimo: coppie fisse arbitro-Var, che si alternino nei due ruoli per affinare uno stesso modo di arbitrare. Oggi cambiano di continuo: spesso si nota scarsa simbiosi".