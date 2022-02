Milan, Pioli: “Settimana decisiva. Derby con l’Inter può dare entusiasmo”

Parla il mister rossonero alla vigilia del derby

Vigilia di Coppa Italia per il Milan di Stefano Pioli che domani se la vedrà contro l'Inter nel derby valido per la semifinale d'andata del torneo. Il tecnico ha presentato la sfida delicata contro i cugini nerazzurri nel consueto appuntamento con la stampa.

Ancora sulla squadra: "Quale è il problema del Milan? Concordo con quello che ha detto Maldini: è la testa che comanda il corpo, ti fa essere più lucido e giocare con maggiore qualità. Siamo in un momento decisivo della stagione: si giocano le nostre sorti. Siamo cresciuti tanto e ora serve consapevolezza di poter fare l'ultimo step per diventare vincenti; l'ultimo step è quello più difficile da superare. I nostri sono giocatori giovani, ma abbiamo fatto diverse esperienze".

"La mia settimana più importante da quando sono allenatore del Milan? Abbiamo già affrontato periodi importanti con partite pesanti e mi fa piacere che mi abbiate già fatto questa domanda in passato, vuole dire che stiamo andando sempre in alto. Questa sarà una settimana molto importante, ma che non deciderà le nostre sorti: in Coppa Italia ci sarà il ritorno, dopo Napoli in Serie A ci saranno altre 10 partite".