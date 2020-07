Milan-Rangnick sempre più vicini: spunta la data per l’incontro decisivo

Milan-Rangnick ci siamo. Il futuro del Diavolo potrebbe essere definito ancor prima della fine di questa stagione. Secondo quanto riferisce Sportmediaset le parti sono sempre più vicine e avrebbero fissato un incontro decisivo.

Milan, ecco Rangnick: la data dell’incontro

Ralf Rangnick e il Milan sono sempre più vicini, ma prima il tedesco deve liberarsi dalla Red Bull: i suoi legali sono in contatto in queste ore con quelli del gruppo austriaco per definire la buonuscita milionaria e poter dunque permettere al tecnico e manager di approdare in rossonero. Da quanto si apprende, la prossima settimana, Rangnick potrebbe volare a Londra per incontrare i vertici di Elliott. Per il tedesco è già pronto un contratto di tre anni con opzione sul quarto da 5 milioni di euro a stagione.

Nonostante gli ottimi risultati di Pioli, il futuro del Milan sembra ormai essere stato deciso…

