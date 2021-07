Milan, Romagnoli carico: “Vogliamo fare meglio della scorsa stagione”

Parla il difensore del Diavolo

Al termine dell'amichevole vinta contro il Modena dal Milan per 5-0 il capitano rossonero Alessio Romagnoli è stato intervistato da Milan TV per commentare non solo la sfida andata in scena ma anche il cammino del Diavolo in vista della nuova stagione. Non poteva mancare anche una parola su Ivan Gazidis alle prese con i problemi di salute: "Siamo tutti con lui, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. So che sta guardando la partita, quindi un grande in bocca al lupo ad Ivan, sicuramente vincerà questa battaglia e tornerà più forte di prima da noi".