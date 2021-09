Milan, Scaroni: “Contro Lazio partitone. Scudetto? Obiettivo tornare in Champions”

Le parole del numero uno del Diavolo

Redazione ITASportPress

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto nel corso di Radio Anch'Io Sport in onda su Radio Rai per parlare del club rossonero e dell'avvio importante in campionato con tre vittorie su tre e, ovviamente, anche dei prossimi impegni stagionali, su tutti la Champions League contro il Liverpool.

Milan, parla Scaroni

"Milan da scudetto dopo la gara con la Lazio? Sicuramente è stato un partitone. Ci siamo divertiti tutti", ha detto Scaroni. "Poi parlare di scudetto forse è troppo. Ora pensiamo alla Champions e alla gara contro il Liverpool". "Se firmerei per il secondo posto? Il nostro obiettivo è tornare in Champions League, poi se arriva qualcosa di più, ovviamente ne saremmo contenti". "Quando tornerà a vincere lo scudetto il Milan? Io spero possa vincere sempre. Ma ripeto, il nostro obiettivo è essere tra le prime quattro".

Sulla squadra: "Il nostro progetto si basa proprio sui giovani e sull'aggressività in campo. Elliott, Gazidis e mister Pioli lavorano su questo tipo di squadra. Poi la capacità di stare in campo dipende dal lavoro del mister". Ancora su Pioli: "Il progetto con mister Pioli è sempre stato a lungo termine. Non è mai stato in bilico neppure nei momenti particolari della scorsa stagione".

Tornando alla Champions: "Liverpool e poi a San Siro contro l'Atletico Madrid? I prezzi dei biglietti è un segnale importante ma devo ribadire che ad esempio andiamo a giocare in un impianto che porta 100 milioni dai biglietti venduti".

Sullo stadio: "Siamo a buon punto. Nel senso che l'amministrazione uscente del Sindaco Sala aveva dato un assenso condizionato al Consiglio Comunale. Poi adesso ci sono le elezioni, quindi devo dire che sono ottimista. In ottobre faremo un passo in avanti decisivo, me ne sono convinto. A quel punto penseremo al nostro futuro come fanno il Liverpool, il Manchester e altri grandi club. Quando sarà pronto? Per fare un crono-programma breve, una volta che avremo l'ok dal comune di Milano passeranno sei mesi di progettazione. Credo che per il 2024-25 ci sarà il nuovo stadio. Che fine farà San Siro? Ci sarà una modernizzazione".

Sulla Superlega: "Non credo valga la pena adesso parlare di progetti passati. Il tema è che le squadre di Serie A hanno un oceano di debiti. Lo stesso per il calcio europeo. Occorre trovare soluzione. Se si trovano in concerto con le altre istituzioni è meglio".

Su Ibrahimovic: "Lui ci sorprende sempre. Non so cosa abbia in mente. Se volesse rimanere a Milano potrebbe dare un grande apporto al nostro Milan".

Su Kessie: "Mi auguro possano essere buone notizie. Mi fido di Massara e Maldini e ho un cauto ottimismo".