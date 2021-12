Milan, Scaroni e il nuovo stadio: “Una necessità. Anche i nostalgici cambieranno idea”

Il numero uno rossonero sul nuovo stadio di Inter e Milan

Il tema nuovo stadio di Milano diventa sempre più acceso e importante col passare del tempo, ecco perché il numero uno del Milan Paolo Scaroni e l'ad dell'Inter Alessandro Antonello hanno colto l'occasione per parlare dell'argomento ai microfoni del Corriere della Sera . In modo particolare il numero uno rossonero ha detto la sua tra quello che sarà il nuovo impianto e la fazione che vorrebbe restare "legata" all'attuale San Siro.

"Per noi l’impianto è così importante che se non avessimo avuto questa possibilità saremo andati a fare lo stadio fuori Milano. Il nuovo stadio è una necessità vitale", ha detto senza esitazione Scaroni . "San Siro è iconico perché ci sono Milan e Inter. L’essere iconico deriva dalla presenza di due grandi squadre e non perché sia bellissimo o unico al mondo. L’iconicità continuerà nel nuovo stadio” continua Scaroni, secondo il quale la ristrutturazione del vecchio impianto è fuori discussione: “non avrebbe garantito né la capienza necessaria e si scendeva sotto i 60 mila posti, né l’aumento dei ricavi grazie alle zone di accoglienza”.

Su chi vorrebbe San Siro ancora "in piedi", Scaroni ha aggiunto: "Capisco che ci sia un certo tasso di romanticismo. Quando poi in un colloquio a due si spiegano bene le ragioni vedo che il romanticismo tende a lasciare spazio a un po’ più di razionalità". Infine: "Vogliamo dare a Milano il più bel stadio d’Europa e forse del mondo. Non capisco perché non dovrebbe essere accettato da tutti. Sono convinto che quando si vedrà il nuovo stadio anche i nostalgici e i romantici avranno modo di cambiare idea".