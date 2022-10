Milan, Scaroni: “Non protesterò mai per un arbitraggio. Futuro? Con Cardinale…”

Durante l'Assemblea degli Azionisti, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha avuto modo di soffermarsi su diversi argomenti. Uno di questi gli arbitraggi, soprattutto quelli penalizzanti avuti in Champions League: "Io non protesterò mai per un arbitraggio perché penso che sia inutile e controproducente. Penso che, sul lungo periodo, gli errori vadano a compensarsi. Penso che, alla fine, abbiamo avuto direzioni di gara che non ci hanno favorito e altri che forse verranno dalla nostra. Quando Serra non dà il gol con lo Spezia, i nostri giocatori sono andati a consolare l'arbitro. Lo hanno fatto spontaneamente e credo che sia lo stile che il Milan deve sempre avere. Ma questo è il mio pensiero".