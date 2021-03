Milan, senti Baresi: “Donnarumma importante per il futuro. Tomori? Faremo il possibile per riscattarlo”

Lunga ed interessante intervista rilasciata da Franco Baresi a La Gazzetta dello Sport. L’attuale vicepresidente del Milan ha commentato alcuni temi caldi dell’ambiente rossonero. Dalla lotta allo scudetto al calciomercato con i nomi di Donnarumma e Tomori su tutti.

Baresi a 360°

Parte subito dalla lotta in campionato per lo scudetto: “Stiamo a vedere, davanti c’è un’Inter solida e lanciata. Io penso che il Milan debba continuare a puntare al massimo, fa parte della nostra storia. Sappiamo che per lo scudetto non dipende solo da noi, intanto continuiamo a vincere con lo stesso spirito di Firenze, abbiamo dato un bel segnale. Corsa Champions? Le rivali vanno rispettate tutte, ci sono squadre come l’Atalanta che lottano con entusiasmo. Ma il Milan deve pensare solo al proprio cammino”.

Sul mercato ed in particolare su Tomori e il futuro di Donnarumma: “Tomori si sta imponendo con grande determinazione e talento. È arrivato in un campionato che non conosceva e lo ha affrontato senza paura. Sono qualità da potenziale campione, speriamo mantenga le promesse. Faremo il possibile per riscattarlo, anche se ci sono ancora due mesi da giocare e non dipenderà solo dal Milan”. “Donnarumma capitano? Portare la fascia a 22 anni è un privilegio, questo deve saperlo. Conosciamo il valore e le qualità di Gigio, è cresciuto qui, e sappiamo quanto potrebbe essere importante per il Milan anche nei prossimi anni”, ha concluso Baresi.