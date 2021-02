Milan, senti Klose: “Dai tempo a Pioli e vincerai lo scudetto”

Miroslav Klose è sicuro. Il Milan con Pioli può vincere lo scudetto. In una lunga ed interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante tedesco ha parlato del Diavolo e del calcio italiano con particolare riferimento al momento dei rossoneri e al loro futuro.

Klose: “Con Pioli si può vincere lo scudetto”

L’ex bomber, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha deciso di provare l’avventura da tecnico ma, prima di tuffarsi apertamente nel nuovo mondo, sta svolgendo un periodo di praticantato proprio guardando da vicino l’operato del mister del Milan Stefano Pioli: “Al momento ho bisogno di un periodo di praticantato all’estero per chiudere il mio percorso di studi. Così ho pensato di chiedere a lui”, ha spiegato Klose. “Avrei già dovuto svolgere il praticantato a Milano, ma a causa della pandemia non è stato possibile. Recupereremo presto, appena si potrà. Rangnick? Non so se fra il Milan e lui ci sia effettivamente stato qualcosa, ma di sicuro Pioli è bravo: è onesto, umano, completo, migliora i giocatori. Ha semplicemente bisogno di tempo, deve conoscere i ragazzi e loro devono conoscere lui. Che cosa pretende l’allenatore in allenamento? Che cosa i giocatori? Serve tempo. Se il Milan darà a Pioli la possibilità di lavorare a lungo, allora sarà vincente. La squadra può anche vincere lo Scudetto”.