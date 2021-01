Milan, senti Saelemaekers: “Ibrahimovic? Certe volte ci offende ma quando parla…”

C’è spazio anche per alcuni passaggi su Zlatan Ibrahimovic nel corso dell’intervista ai microfoni di La Dernière Heure, da parte del centrocampista del Milan Alexis Saelemaekers. Il classe 1999 ha parlato delle motivazioni e degli stimoli che lo svedese trasmette a tutto il gruppo rossonero. Spesso anche con modi non proprio cordiali…

“Cosa posso dire su Ibrahimovic? È facile, ce l’ho davanti tutti i giorni. A 39 anni viene a Milanello tutti i giorni, lavora come un matto ed è lui che ci vince le partite nei fine settimana”, ha dichiarato il belga. “Questo è un esempio. A volte con noi è un po’ offensivo (ride, ndr). Siamo una squadra che non è abituata ad essere in cima alla classifica negli ultimi anni. Avere qualcuno che sa tutto questo è importante. Se urla, vuol dire che c’è un motivo. Quando parla, stai zitto e ascoltalo. È una leggenda e sa di cosa sta parlando.”