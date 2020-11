Milan, senza Ibrahimovic “si vince di più” ma contro le big…

Il Milan vive un ottimo momento. Sia in Europa League dove non dovrebbe avere problemi a passare il girone, sia soprattutto in campionato. I rossoneri sono, infatti, in testa alla classifica e, complice il successo dell’ultimo turno contro la Fiorentina, vantano ora un vantaggio di cinque lunghezze sulla seconda.

Un inizio di stagione caratterizzato senza dubbio dalla forza della squadra e dei suoi uomini, Ibrahimovic su tutti. Eppure, anche senza lo svedese, il Diavolo riesce a vincere e, anzi, lo fa con una percentuale superiore…

Milan, meglio senza Ibrahimovic ma con le big…

Sono sei le gare giocate dal Milan in questa stagione senza Ibrahimovic e la percentuale di successo è dell’83.3%. Il dato però si accompagna ad un’altra statistica ovvero ben 13 marcatori differenti quando non c’è lo svedese. Insomma, l’attaccante è il vero top player ma ora tutta la squadra gira a memoria e può fare a meno di lui. Il peso dei rivali ha fatto la differenza in questi dati ma Ibra è e resta decisivo, soprattutto con le big dimostrando di essere senza dubbio il leader indiscusso della squadra.