Milan, società divisa su Giampaolo

La voce di Paolo Maldini, che prima della partita contro il Torino aveva spazzato via le indiscrezioni su un possibile imminente esonero di Marco Giampaolo, rischia di restare isolata all’interno del Milan.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, ci sarebbe una significativa divergenza di opinioni in merito all’operato dell’ex tecnico della Sampdoria nella prima, tormentata parte di stagione che ha visto il Milan perdere tre partite su cinque e segnare un solo gol su azione, contro il Brescia.

Ad un Maldini ancora convinto della scelta fatta e deciso a concedere a Giampaolo altro tempo per perfezionare gioco e meccanismi e per migliorare la classifica, corrisponderebbero le perplessità di Zvonimir Boban, assai meno convinto e perplesso in particolare per lo scarso impiego dei nuovi acquisti.

Tuttavia proprio il fatto che nelle ultime giornate Giampaolo abbia dato più minutaggio ai nuovi, Bennacer, Hernandez e Leao, dovrebbe permettere all’allenatore di giocarsi le ultime carte nelle due partite prima della sosta contro Fiorentina e Genoa.