Milan, sondaggio con la Juventus per un difensore

Constatato che non tirano arie buone per i rinforzi a centrocampo, in casa Milan si sta pensando di lasciare in stand-by il piano di rinforzi per la linea mediana per concentrarsi sugli altri reparti, in particolare la difesa.

Dopo la partenza di Zapata a parametro zero serve almeno un centrale di spessore, meglio se giovane. Le idee sono tante, ma non di facile realizzazione. Su tutte quella che porta al francese Dayot Upamecano del Lipsia, obiettivo di vecchia data tornato di moda visto l’interessamento dei tedeschi per Hakan Calhanoglu, mentre più sfumata è l’ipotesi che porta a Lovren, uno dei leader del Liverpool.

Ecco allora l’idea di rivolgersi a un club amico come la Juventus per chiedere informazioni su Merih Demiral, il centrale turco che i bianconeri hanno appena prelevato a titolo definitivo dal Sassuolo, dopo aver condotto l’acquisto in tandem a gennaio. Da Torino hanno però fatto sapere di non voler cedere il giocatore costato 16 milioni se non in cambio di un’offerta da capogiro che il Milan non sembra in grado di presentare. I bianconeri vorrebbero comunque garantirsi il diritto di riacquisto sulle prestazioni del calciatore.