Milan, sorriso per Pioli e Murelli: negativi al tampone

Buone notizie in casa Milan per il tecnico Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli. I due sono risultati negativi al tampone per il coronavirus effettuato nella giornata di ieri.

A renderlo noto la stessa società rossonero con un comunicato ufficiale: “AC Milan comunica che il tecnico Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone effettuato ieri. Pioli e Murelli oggi dirigeranno l’allenamento e domani sera saranno regolarmente in panchina nella gara di Europa League Milan-Celtic Glasgow”.