Milan, tegola Ibrahimovic: lesione al polpaccio

Non solo un fastidio: per lo svedese del Milan c'è lesione al polpaccio. Nuovo stop stagionale per lui.

Tegola in casa Milan . Lesione del gemello mediale del polpaccio destro. È questo il verdetto degli esami medici a cui si è sottoposto Zlatan Ibrahimovic in queste ore. Lo svedese si era fatto male al 65’ della gara contro il Lecce mentre si stava preparando ad entrare e si stava riscaldando a bordo campo.

Dopo un fastidio Zlatan era tornato a sedersi in panchina con un’evidente smorfia sul volto a conferma che qualcosa non era andato bene.

Un problema anche per Pioli che sperava di avere un uomo in più in avanti oltre a Giroud viste le prestazioni non eccelse di Origi e Rebic quando chiamati in causa.