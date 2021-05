Milan, tegola Ibrahimovic: stagione finita. Trema anche la Svezia…

L'infortunio al ginocchio non permetterà allo svedese di giocarsi il rush finale con i rossoneri

La prima partita della sua Nazionale è in programma il 14 giugno, quando affronterà la Spagna a Siviglia. Molti si chiedono se Zlatan possa essere in grado di recuperare per quella data dalla distorsione al ginocchio. Ma pare più probabile un suo rientro per gli altri due impegni del girone.

Ricordiamo che in stagione, Ibrahimovic tra Covid e acciacchi aveva saltato ben 21 gare con la maglia del Milan. Non certo la migliore annata, in tal senso, per lo svedese che comunque punta ad essere ancora più forte in vista della prossima stagione. Magari con il suo Milan in Champions...