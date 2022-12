Milan, tegola in attacco: si ferma il centravanti Origi

Il portiere del Milan Mike Maignan non sarà il solo a passare sotto la lente di ingrandimento dei medici e dello staff del club rossonero. Infatti, esami medici e altri accertamenti in casa del Diavolo sono previsti anche per Divock Origi .

L'attaccante belga, infatti, si è fatto male nel corso del ritiro di Dubai. Il giocatore ieri ha lavorato in palestra, ma nel suo caso l’infortunio sembra essere piuttosto chiaro. Per lui si parla di un problema al flessore riportato a ridosso dell’amichevole con il Liverpool.

Da capire l'entità del guaio che potrebbe tenerlo lontano dai campo per due settimane. Tutto, però, dipenderà dai controlli delle prossime ore. Il Milan, nel caso peggiore, si ritroverebbe con un attacco spuntato, senza un centravanti di ruolo, visto che Giroud tornerà tardi dopo la finale del Mondiale. Un problema in più per Pioli in vista del rientro in campionato a gennaio.