Milan, tegola Maignan: infortunio con la Francia e lascia il ritiro

Il portiere non prenderà quindi parte alla prossima gara della Nazionale transalpina di domenica sera in Danimarca e farà ritorno in Italia in queste ore per gli accertamenti. Maignan, infatti, si dovrebbe sottoporre subito ad alcuni controlli da parte dello staff medico del Milan in vista della ripresa del campionato di Serie A in calendario sabato 1° ottobre sul campo dell'Empoli.