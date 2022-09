Milan, tegola Theo Hernandez: stiramento per il francese

Problema per l'esterno mancino. Nulla di grave per Calabria.

Per quanto riguarda l'esterno francese non ci sono buone notizie. Infatti, gli esami a cui è stato sottoposto Theo Hernandez hanno confermato lo stiramento del lungo adduttore destro . Il difensore sarà ricontrollato fra una settimana.

Per il calciatore, perno della squadra di Pioli, ci si aspetta un periodo di riposo prima di valutare eventuali tempi di recupero. Probabili il forfait per la gara contro l'Empoli del prossimo turno.

Buone nuove, invece, per quanto concerne l'altro esterno. Per Calabria, infatti, i controlli medici hanno escluso lesioni muscolari. Un sorriso quindi per il diretto interessato e per lo stesso allenatore che aveva dovuto rinunciare al suo capitano all'intervallo della gara contro il Napoli di Spalletti poi finita con un k.o. Anche in questo caso, crediamo saranno valutate con attenzioni eventuali tempistiche di rientro in campo e i relativi carichi di lavoro.