Milan, tifoso speciale Djokovic: “Spero faccia bene in Champions. Ibra mio amico”

L'augurio al Diavolo da parte del noto campione del tennis

Campionissimo nel suo sport, appassionato anche di calcio. Il tennista Novak Djokovic , vincitore di 20 titoli dello Slam e impegnato ora nei giochi Olimpici di Tokyo, ai microfoni di Discovery+ ha parlato del Milan , squadra di cui è tifoso, e dell'amico Zlatan Ibrahimovic che sta tentando il recupero dall'infortunio per essere al centro dell'attacco dei suoi per la prima gara di campionato contro la Sampdoria.

FAN - "Io sono sempre stato un tifoso del Milan, sono rossonero nel cuore e spero possano fare molto bene in Champions League e in campionato", ha dichiarato Djokovic. "Ibrahimovic è un mio grande amico, un campione fenomenale. Fissa sempre gli standard a livelli altissimi per tutti, alla sua età, nonostante gli infortuni e le operazioni, continua a giocare alla grande. E' la mentalità balcanica fiorisce in lui e ha successo".