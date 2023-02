Milan, tripla speranza per Pioli per la Champions League

Crisi Milan in campìonato e necessitàò di svoltare anche dando uno sguardo ai prossimi appuntamenti. Ed è proprio in tale ottica che Stefano Pioli , mister dei rossoneri, ha una "tripla speranza".

Secondo quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni, nelle prossime 48 ore il Milan farà nuovi esami ai suoi infortunati per capire come procede il recupero di Mike Maignan, Fikayo Tomori e Ismael Bennacer. Tutti e tre spingono per esserci tra una settimana contro il Tottenham in Champions League, ma non sarà semplice. Il difensore inglese è tra i tre quello che ha più chance di rientrare. Di assoluto rilievo, però, sarebbero anche i recuperi del portiere e del centrocampista.