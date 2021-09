Milano, sindaco Sala fa il fanta-allenatore con la Gazzetta in mano

Il sindaco si rilassa facendo il fanta-allenatore

Il sindaco di Milano Beppe Sala, tifoso interista, è stato al centro della questione stadio San Siro di recente. Ma il primo cittadino meneghino è un amante del Fantacalcio, un gioco per amanti del calcio che simula partite e tornei utilizzando le gesta dei veri giocatori del campionato. Così questa sera Sala ha preso la Gazzetta dello Sport e si è messo a fare la sua squadra della domenica trasformandosi in fanta-allenatore. Poi il post sulla pagina Instagram in cerca di serenità e...consigli.