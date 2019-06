Milik il ‘romanticone’: “Ha detto sì”. Proposta di matrimonio alla bella Jessica

Pochi giorni fa era toccato a Piotr Zielinski, adesso, il primo passo verso il matrimonio lo ha fatto anche un altro polacco del Napoli, Arkadiusz Milik. Il bomber dei partenopei, sfruttando la notte stellata di Mykonos, in Grecia, si è dichiarato alla propria compagna chiedendole di sposarlo.

Il classe ’94, in vacanza dopo la dura stagione con la maglia del Napoli, ha chiesto la mano alla sua Jessica e ha ricevuto risposta affermativa. Lo stesso attaccante ha pubblicato lo scatto di quel momento speciale sulla propria pagina Instragram con tanto di didascalia: “Ha detto: sì!”.

I due, ora, dovranno programmare e preparare le nozze. Nel frattempo anche Jessica non ha perso tempo e ha scritto un lungo messaggio a quello che sarà il suo futuro marito: “Arriva un giorno in cui capisci che è il momento giusto per scrivere un nuovo capitolo, anche se cambierà poco perché l’amore che c’è stato negli anni è già un giuramento sufficiente. Arriva un giorno che tutti aspettano. Il mio è appena arrivato”, ha scritto lady Milik su Instagram.