Milik: “La Juventus mi voleva quando ero al Napoli. Attacco a due? Penso che…”

Le parole del centravanti polacco sul suo periodo in bianconero.

Un buon impatto col mondo Juventus nonostante le difficoltà di risultati della squadra in questo avvio di stagione. Parliamo di Arek Milik che a L'Equipe ha raccontato il suo trasferimento - e ritorno - in Italia dopo la parentesi al Marsiglia.

ALLA JUVENTUS - "I contatti per il mio trasferimento sono iniziati prima della sfida contro il Nantes, nella quale sono rimasto in panchina. La Juventus mi inseguiva sin da quando ero a Napoli, ma allora non fu possibile trovare l’incastro. Siamo felici di esserci ritrovati oggi", ha detto il bomber polacco.