Milik rivela: “A 6 anni fumavo e rubavo caramelle…”

Arkadiusz Milik si racconta e lo fa ai microfoni di AS. Il centravanti della Nazionale polacca e del Napoli, le cui voci sul futuro lo vorrebbero anche accostato ad alcuni club spagnoli, ha raccontato alcuni aneddoti passati di quando era ancora un bambino.

RETROSCENA – “A sei anni ero insolente, fumavo sigarette e rubavo caramelle nei negozi”, ha ammeso Milik che deve ringraziare il suo scopritore l’allenatore Sławomir ‘Moki’ Mogila. “Fortunatamente ‘Moki’ è apparso nella mia vita e mi ha salvato”. Da quel momento una carriera in crescendo che lo ha portato anche in Nazionale. Nella Polonia fa coppia con uno dei centravanti più forti d’Europa: Robert Lewandowski: “Io e Robert giochiamo insieme, io dietro a lui. Per me è bello stare al suo fianco. Siamo una coppia pericolosa ma non fraintendetemi: lui è di gran lunga il migliore. Ho molto da imparare”. E a proposito del feeling con il bomber del Bayern Monaco, c’è un momento particolare di una gara che ancora coinvolge molto emotivamente Milik: il gol alla Germania campione del mondo: “Quando ho visto il replay dopo alcune settimane mi sono venute le lacrime, abbiamo reso felice tutta la Polonia. La festa è durata due giorni, mia madre era la persona più orgogliosa del mondo”.