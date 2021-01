Milinkovic-Savic e quello scambio (non solo) social con… Rey Mysterio: la sua maschera per la maglietta del ‘sergente’

Calcio e wrestling si incontrano, anche se solo virtualmente, grazie a Sergej Milinkovic-Savic e… Rey Mysterio. Simpatico siparietto social tra il noto calciatore della Lazio e l’atleta della WWE in occasione dei rispettivi eventi sportivi del weekend.

Da una parte il centrocampista biancoceleste che, evidentemente fan dell’atleta, gli ha voluto augurare buona fortuna per l’evento più importante per il wrestling: la Royal Rumble che si disputerà domenica. Ricevuto il messaggio di “in bocca al lupo” di Milinkovic-Savic, ecco che Rey Mysterio ha risposto a sua volta.

“Rey Mysterio, amico mio! Volevo augurarti buona fortuna per la Royal Rumble di domenica. Anche io ho una partita importante e sono pronto a scatenarmi come farai tu sul ring. Un’altra cosa.. voglio la tua maschera così potrò festeggiare il mio prossimo gol!”, ha detto Milinkovic-Savic. L’atleta della WWE ha risposto subito commentando: “Ti voglio ringraziare tantissimo per il messaggio che mi hai mandato e ti auguro lo stesso per la tua prossima partita, cercherò di dare il massimo per vincere la Royal Rumble. E sulla maschera.. Beh, te ne farò avere una personalizzata solo per te.. quando avrai la maschera però, mandami una tua maglietta! Booyaka 619!”.