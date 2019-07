Milinkovic-Savic, Lotito apre alla cessione: “Potrei non resistere agli assalti degli altri club…”

La Lazio potrebbe perdere Milinkovic-Savic. Parola di Claudio Lotito. Il presidente bianconceleste, dopo aver tenuto con forma il serbo nelle passate sessioni del calciomercato, parlando al Corriere dello Sport, ammette di essere arrivato al punto di pensare alla vendita del suo gioiello.

Juventus, Psg e tante altre squadre interessate in passato al classe 1995. Lotito ha sempre detto no. Adesso, però, qualcosa è cambiato: “Abbiamo creato una casa di vetro: si è capito che non si possono obbligare le persone a svolgere il proprio ruolo in un ambiente nel quale si sentono strette. Milinkovic ha dimostrato serietà e responsabilità, non è il suo caso. Lui si trova bene qui: l’anno scorso sono riuscito a resistere agli assalti degli altri club, quest’anno potrei però avere meno armi se al calciatore venisse prospettata una soluzione diversa. Alcune armi le ho spese l’anno scorso, diciamo così…”.