Milito, addio Racing: si dimette con un messaggio social su Instagram

Diego Milito non è più il segretario tecnico del Racing Club di Avellaneda. Lo ha fatto sapere lo stesso ex attaccante dell’Inter, grande protagonista dello storico Triplete nerazzurro, annunciando in un videomesaggio sui social le sue dimissioni dal ruolo che aveva assunto nel dicembre del 2017. Un gesto quasi improvviso ma che in realtà, come spiegato dallo stesso ex Principe, ben pensato e motivato.

Il messaggio di Milito

“Ho preso la decisione di non continuare nel mio ruolo di segretario tecnico del club. Il motivo è molto semplice: non condivido il modello e le idee del presidente”, ha detto subito Milito. “Sicuramente a qualcuno sembrerà una scelta forte, ma non è così. Non ho niente di personale contro Victor (Blanco, ndr), che continuo a rispettare come ho sempre fatto. Ma semplicemente ha scelto un modello differente per la società e io non lo condivido. Lui ha il potere di farlo e questo lo rispetto, perché è un presidente nominato dai soci del club”.

E ancora sulla sua storia “d’amore” col Racing: “Mi sono impegnato negli ultimi tre anni a cambiare le cose e portare il club su cammino differente, la professionalizzazione di un’area fondamentale come quella sportiva. Credo che i risultati si siano visti e di aver avuto in qualche modo successo”.