Milito gioca Real Madrid-Inter: “Nerazzurri possono vincere al Bernabeu”

Parla l'ex bomber nerazzurro

Storico grande ex nerazzurro, Diego Milito ha parlato ad AS in vista della sfida tra la sua ex Inter e il Real Madrid, gara in programma questa sera per l'ultima giornata del girone di Champions League. El Principe ha ricordi importanti della capitale spagnola con la finale del 2010 vinta proprio in terra iberica. Ecco perché dalle sue parole filtra grande ottimismo per l'esito della sfida.