Milito: “Contro il Bayern ho fiducia nell’Inter. Dopo il derby…”

Se dici Inter-Bayern Monaco non può non venirti in mente un certo... Diego Milito. L'ex attaccante nerazzurro era stato grande protagonista della finale disputata tra la formazione italiana e quella tedesca nel 2010, anno del Triplete. In vista della sfida odierna tra le due squadre, El Principe ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport per affrontare i temi caldi dell'evento.

SFIDA - "Io ho molta fiducia nell’Inter, è una grande squadra con un grande allenatore. Dunque, sono ottimista sulla stagione. Va certamente ritrovata la solidità difensiva, in queste ultime partite c’è stato un calo. Questa è la sfida giusta per dimostrarlo. L’esame è difficilissimo, ma anche stimolante", ha detto Milito.

SCORIE - "Togliersi di dosso la delusione derby è obbligatorio. Come si fa? Pensando che c’è tutto il tempo per indirizzare al meglio l’annata. La gara con il Milan ha portato con sé qualche dubbio. Ma non tutto è stato sbagliato, di quella serata. Perdere è doloroso, non riscattarsi lo sarebbe ancor di più”.

GIRONE - Un passaggio anche su cosa dovrà fare l'Inter nel girone dove ci saranno anche Barcellona e Viktoria Plzen: "L’Inter deve provare a vincere le tre partite in casa. Ma ragionare a lunga scadenza è sbagliato. La Champions non è così. La partita è questa (col Bayern ndr). E le sfide con Real Madrid e Liverpool hanno dimostrato che Inzaghi e i suoi possono giocarsela alla pari con tutti. Nel calcio gli invincibili non esistono. Si gioca a San Siro, la storia Inter impone una mentalità vincente. Passare il turno è un obiettivo, non un’impresa impossibile".