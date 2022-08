Milla contro De Laurentiis: “La Coppa d’Africa merita rispetto. Koulibaly ha ragione”

Queste le parole di Milla a La Gazzetta dello Sport: "Koulibaly ha ragione. La Coppa d’Africa merita rispetto, non è giusto parlare in quei toni. Il «basta africani» ha avuto il sapore dell’offesa anche per i tanti napoletani vittime negli stadi italiani di tanti cori di discriminazione razziale. La Coppa d’Africa a gennaio non è un capriccio, è così dal 1956, per via delle condizioni climatiche. Provate a giocare a giugno-luglio in Africa del nord o centrale. Solo il Sudafrica potrebbe ospitare una competizione in quei mesi e non mi sembra giusto. Ha ragione Koulibaly, meritiamo rispetto".