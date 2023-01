Ministro Giorgetti e le plusvalenze: “Si dà per scontato che ci sia stato ricorso sistematico”

"Si dà per scontato che vi sia un ricorso sistematico a plusvalenze fittizie nel mondo delle società professionistiche del calcio e se lo Stato è un'istituzione seria vuole capire cosa significa questo fittizio, visto che è portato in bilancio e quindi qui al Mef", ha detto Giorgetti. "Ne ho parlato con il collega Maurizio Leo (viceministro al Tesoro ndr) stiamo riflettendo se la normativa fiscale art. 86 del testo unico sull'imposta dei redditi in qualche modo fotografa in modo coerente e corretto questo fenomeno e quindi non escludo anche novità nelle proposte del governo in questo senso".