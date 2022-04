Mino Raiola è morto

Il famoso agente aveva 54 anni

Non ce l'ha fatta Mino Raiola che da tempo malato oggi si è spento all'età di 54 anni. L'agente di tanti calciatori era stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano nel mese di gennaio. Da Ibrahimovic a Robinho, da Pogba a Balotelli, da Lukaku a De Ligt, solo per citare alcuni dei trasferimenti principali con l'intermediazione di Raiola, che nel 2020 arrivò a guadagnare 85 milioni di dollari secondo Forbes. Negli ultimi anni Raiola, assieme a Mendes, Barnett e Manasseh, ha creato un'associazione di super procuratori in aperto contrasto con la Fifa e il suo proposito di riformare la categoria.