Miranchuk, dalla Russia all’Italia: i due fratelli a segno nello stesso giorno

Un gol per la Lokomotiv Mosca e uno per il Torino. Entrambi firmati... Miranchuk. No, nessun errore. Infatti, i due fratelli Aleksey e Anton sono andati segno nello stesso giorno, ieri 13 agosto. Una particolarità davvero curiosa se si pensa che, soprattutto per il calciatore Granata, appena passato alla corte del club allenato da Juric, si è trattato del debutto con la nuova formazione.