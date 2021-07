Miranchuk fissa suoi obiettivi con l’Atalanta: “Giocare e fare il pieno di gol”

Parla il calciatore russo della Dea

EURO 2020 - "È stato il mio primo campionato europeo, quindi sono molto contento di essere stato convocato", ha esordito Miranchuk . "Sicuramente non sono contento del risultato, come neanche la squadra e tutto il Paese, ma adesso ho l'esperienza di una competizione grande. E spero che sia d'aiuto per il futuro, per raggiungere un nuovo livello. Mi ricordo che l'Atalanta ha postato su Instagram che il mio gol è stato il primo di un atalantino agli europei, non sapevo che non avesse ancora segnato nessuno".

ATALANTA - E proprio sulla Dea: "Ho visto tutti i ragazzi il primo giorno, ho scambiato quattro chiacchiere con tutti, ci siamo abbracciati, sono stato contento di rivederli tutti. Però capisco che c'è tanto lavoro che ci aspetta, dobbiamo prepararci per la stagione. L'italiano lo capisco e posso parlare un po', ma per fare interviste ci metterò più tempo. Ma lo sto studiando e sto facendo dei progressi, spero di farle in italiano a breve". Sugli obiettivi stagionali: "Per quel che riguarda me personalmente, vorrei avere più minuti in campo ed essere d'aiuto per la squadra. Spero che la prossima stagione vada ancora meglio, ancora con maggiori emozioni, piena di gol e di risultati".