Miranchuk in gol con l’Atalanta, il primo allenatore: “Solo un maestro fa quel gol. Andrà al Barcellona…”

Aleksej Miranchuk stupisce e partecipa alla festa del gol dell’Atalanta al debutto in Champions League in questa stagione. Il talento russo, arrivato questa estate a Bergamo per circa 14 milioni di euro, ha avuto modo di recuperare dall’infortunio che lo aveva colpito e di estasiare subito compagni e tifosi con una perla davvero magica: controllo al limite e mancino morbido ad insaccarsi nella porta difesa di Hansen. Classe e rapidità d’esecuzione oltre ad una precisione da vero cecchino. Qualità che secondo il suo primo allenatore Aleksandr Voronkov lo porteranno davvero lontano, persino al Barcellona.

Il primo allenatore di Miranchuk: “Andrà al Barcellona”

“Solo un maestro può segnare un gol di quel tipo”, ha detto Voronkov come riporta Championat.com. “Miranchuk è un talento! Giocherà per il Barcellona. Già da tempo io dicevo che avrebbe giocato all’estero ma nessuno ci credeva. Quando diceo certe cose so che accadranno. Lui ha bisogno di rafforzarsi un po’ e l’Atalanta lo ha aspettato. E se si unisce al fratello sarà uno spettacolo ancora più brillante. I due si completano”.