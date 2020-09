Miranchuk, la madre: “Il suo passaggio all’Atalanta? Ho pianto di gioia per lui…”

“Sono contenta, ovviamente, aspettavamo questo evento da molto tempo”. Con queste parole Elena Yurievna, madre di Aleksey Miranchuk racconta la sua emozione per il trasferimento del calciatore all’Atalanta. Intervenuto ai microfoni del canale Youtube Nobel, la donna ha raccontato le sue emozioni.

Miranchuk: la gioia della madre

“Sono davvero contenta, ovviamente, aspettavamo questo evento da molto tempo. Meglio provarci piuttosto che non farlo e rimpiangere qualcosa”, ha commentato la madre di Miranchuk. “Siamo tutti molto felici, lo sosteniamo tutti. Un anno prima abbiamo avuto delle conversazioni a riguardo e quindi adesso siamo contenti abbia realizzato il suo sogno. Come madre posso solo che essere contenta. Ho le lacrime agli occhi. Ma sono lacrime di gioia e anche un po’ di ansia. È arrivato il momento in cui Aleksey deve fare questo passo e seguire il suo sogno”.