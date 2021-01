Miranchuk, l’uomo delle prime volte: sempre in gol con l’Atalanta alla prima gara in ogni competizione giocata

Non ci sono più dubbi: Aleksey Miranchuk è l’uomo delle prime volte. Il calciatore russo dell’Atalanta si è preso la scena, ancora una volta, non appena chiamato in causa. Il jolly di Gasperini che risponde sempre presente una volta chiamato in causa. Il calciatore, ex Lokomotiv Mosca, è andato ancora in gol alla prima in una competizione.

Come riporta Opta, la rete segnata in Coppa Italia contro il Cagliari è l’ennesima marcatura alla prima apparizione in una nuova competizione. Il trequartista russo ha un grande feeling con i debutti: sua la rete del vantaggio nerazzurro al ‘Gewiss Stadium’, la terza in assoluto con la maglia della Dea, è l’ennesima perla “da record”. In precedenza, infatti, Miranchuk aveva segnato all’esordio anche in Champions League, sul campo del Midtjylland, e anche al primo gettone in campionato, nell’1-1 strappato contro l’Inter.