Dalla Cina alla Francia, passando per l’Inghilterra e non solo. Anche senza i principali campionati, tanti ex giocatori di Serie A hanno avuto modo di giocare a calcio con le proprie Nazionali e non solo. C’è chi ha segnato o chi è stato comunque della gara. Altri, invece, hanno guardato da casa i loro colleghi.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno combinato i nostri “italians”.