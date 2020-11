Miranda, trionfo storico e ritorno in patria: “Mesi duri in Cina. Non vedo la mia famiglia da 5 mesi”

Joao Miranda, difensore dello Jiangsu Suning, ed ex Inter, ha guidato la sua squadra allo storico successo del titolo della Super League Cinese. Si tratta del primo trofeo per la società, una vittoria memorabile ma che lascia anche una nota dolente al giocatore. Il brasiliano ha parlato del successo ma anche del suo futuro a Yahoo Esporte.

Miranda: “Voglio tornare dalla mia famiglia”

“Questi cinque mesi senza la famiglia sono stati molto duri per me”, ha detto Miranda parlando dell’ultimo periodo e dell’impossibilità di muoversi dalla Cina. “Non vedo mia moglie e i miei figli da cinque mesi. I sei mesi del 2019 sono stati più sereni perché il campionato in Cina si è fermato nelle date Fifa e sono riuscito a tornare a asa. Ma nel 2020, a causa della pandemia, sono venuto qui a giugno e non sono più riuscito a lasciare la Cina. Il mio pensiero è di tornare in Brasile”.