Come annunciato dei profili ufficiali della stessa Uefa, Miroslav Klose riceverà il premio presidente Uefa 2023. La cerimonia avrà luogo il prossimo 31 agosto ed in quell'occasione avverrà anche la premiazione. Il premio lo scorso anno è stato vinto dall'italiano Arrigo Sacchi e riconosce i meriti sportivi, l'eccellenza professionale e le qualità personali. Tutto ciò che negli anni ha rappresentato l'ex attaccante tedesco, come sottolineato dalla stessa Uefa in una nota: "Campione del mondo in Brasile 2014 e capocannoniere del torneo, è un grande esempio di fair play e ha ricordato due situazioni in cui ha rifiutato di approfittare degli errori dell'arbitro".