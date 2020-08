Miss Bum Bum tradisce il Barcellona ma non Messi: pronta a diventare fan numero uno del Manchester City

Lionel Messi sembra essere destinato a dire addio al Barcellona. Con lui, probabilmente, molti tifosi cambieranno fede o saranno meno affezionati alla maglia blaugrana. Un esempio di tale situazione arriva da Suzy Cortez, meglio nota come Miss Bum Bum. La modella, da sempre fan sfegatata della Pulce, ha rilasciato una curiosa intervista al The Sun, in cui ha ammesso di essere pronta a diventare la tifosa numero uno del Manchester City nel caso in cui il 10 argentino si dovesse trasferire in Inghilterra.

Miss Bum Bum tradisce il Barcellona ma non Messi

“Sono da sempre una tifosa del Barcellona. Da quando ero bambina, ma non smetterò mai di sostenere il mio più grande idolo nello sport fino alla morte, Lionel Messi”, ha spiegato Miss Bum Bum. “Bartomeu e Abidal però hanno rovinato la squadra e adesso il miglior giocatore di tutti i tempi lascerà la Catalogna. Ecco perché ho deciso di non festeggiare mai più un trionfo con Bartomeu alla presidenza e sono pronta a diventare al 100% tifosa del Manchester City se Messi andrà lì. Messi ha ragione a voler lasciare il Barcellona”.