Miss Bum Bum tradisce Messi e sceglie… David Beckham

Eravamo abituati a vederla con la maglia del Barcellona ed in particolare con quella del campione blaugrana Lionel Messi. Invece, adesso, Suzy Cortez, meglio nota come Miss Bum Bum, ha deciso di tradirle La Pulce e di “sposare” la causa dell’Inter Miami di David Beckham.

TRADIMENTO – La nota modella, che in passato si era anche tatuata il volto di Messi sul corpo, ha deciso di cambiare decisamente tifo andando sull’ex Spice Boy. Maglia col numero 23 e scatti anche molto provocanti vestita solo con la sua t-shirt. “Tutti sanno che io amo il calcio e ora in città c’è la migliore squadra della MLS”, ha detto Miss Bum Bum che ha anche ammesso che non vede l’ora di arrivare a Miami per vedere il Miami Freedom Park. E poi, in aggiunta, anche un augurio speciale per Beckham e il suo Inter Miami: “Sono sicura che saranno campioni della prossima annata 2020-21”. E con una tifosa di questo tipo… chissà che non possa davvero accadere.